Unwetter über Sachsen: Heftige Gewitter sorgen für Feuerwehreinsätze

Oelsnitz/Erzg. - Heftige Gewitter über Sachsen haben in der Nacht zu Dienstag für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Besonders betroffen war unter anderem das Erzgebirge .

Der Regen sorgte für Überschwemmungen. © André März

In Oelsnitz und den umliegenden Orten führte der Starkregen zu Überflutungen, Sturmböen warfen Bauzäune um und brachen Äste ab. Stellenweise ging auch Hagel nieder. In Niederwürschnitz musste die Feuerwehr ausrücken, um einen vollgelaufenen Keller auf der Stollberger Straße auszupumpen.

Auf der Kammerrat-Beck-Straße in Oelsnitz sorgte der Starkregen ebenfalls für einen vollgelaufenen Keller. Außerdem mussten Feuerwehrleute im angrenzenden "Hegebach" Treibgut von einem Gitter entfernen.

Auf der Hoffeldstraße mussten wegen der Überschwemmungen Gullydeckel geöffnet werden, damit das Wasser von einem angrenzenden Feld abfließen konnte.

Auf der S255 kam bei starkem Regen ein Peugeot-Fahrer von der Straße ab und landete in einem Feld. Der Fahrer des Fahrzeugs blieb nach ersten Angaben vom Unfallort unverletzt.