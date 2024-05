Achtung, Starkregen! Amtliche Warnungen für den Norden

Gebietsweise ist Starkregen mit Mengen zwischen 20 und 35 Liter in sechs bis acht Stunden sehr wahrscheinlich. Örtlich schließt der DWD unwetterartige Mengen über 35 Liter nicht aus. Erst ab Dienstagfrüh lässt der Regen langsam nach.

Das bringt in der Nacht zum Dienstag sich nordwärts ausbreitenden teils gewittrigen und kräftigen Regen bei Tiefstwerten um zwölf Grad mit sich.

Am Dienstag zieht der teils kräftige Regen mit Gewittern im Tagesverlauf nach Dänemark ab. Danach lockert es sich nur wenig auf. Zum Abend hin sind an der Elbe einzelne Schauer und kurze Gewitter möglich. Mit 18 Grad Höchsttemperatur in Hamburg wird es vergleichsweise kühl.

In der Nacht zum Mittwoch setzt von der Nordsee her bei zehn Grad neuer Regen ein.