Auf Hitze folgen Blitze: Unwetter in Berlin und Brandenburg erwartet

Berlin - Noch herrscht in Berlin perfektes Badewetter. Bis zu 31 Grad werden am Mittwoch erwartet. Der Sonnenschein ist jedoch nicht von Dauer!

Auf teils heftige Gewitter mit Hagel, Sturmböen und Starkregen müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg noch im Verlaufe des Tages einstellen.

Bis in die Mittagsstunden bleibt es jedoch vorerst heiter bis sonnig. Am späteren Nachmittag zieht sich der Himmel dann zu - vor allem in der Westhälfte Brandenburgs. Dann können sich Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel bilden.

Aufgrund des erwarteten heftigen Starkregens (bis 35 l/qm) spricht der Deutsche Wetterdienst von vereinzelten Unwettern.

Am Abend ziehen die Schauer und Gewitter Richtung Osten ab. Auch in der Hauptstadt könnte es dann ungemütlicher werden. Zuvor aber ist es mit Höchsttemperaturen von 28 bis 31 Grad sommerlich warm.