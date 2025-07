Ausnahmezustand ausgerufen: überschwemmte Keller und Verkehrschaos im Norden

Norderstedt - Wassermassen so weit das Auge reicht: Am Freitagabend hat ein heftiger Wolkenbruch Norderstedt (Schleswig-Holstein) regelrecht lahmgelegt. Gegen 17 Uhr prasselte plötzlich ein extremer Starkregen auf die Stadt ein und verwandelte besonders die Stadtteile Garstedt und Glashütte in eine Seenlandschaft.