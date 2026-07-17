Radler von Baum erschlagen! Hunderte Unwetter-Einsätze im Südwesten

Karlsruhe - Schwere Unwetter haben in weiten Teilen Baden-Württembergs ihre Spuren hinterlassen. Ein Mensch verstarb in Folge eines umgestürzten Baumes in Karlsruhe.

Die Einsatzkräfte in Karlsruhe sicherten die Unglücksstelle ab. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Weitere Angaben zu dem Todesfall gab es zunächst nicht. Hunderte Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk waren in der gesamten Stadt im Einsatz, die Branddirektion sprach von mehr als 250 witterungsbedingten Einsätzen am Abend und in der Nacht.

Laut einem Polizeisprecher des Präsidiums Karlsruhe gab es zwischen 19 und 23 Uhr Überflutungen und Überschwemmungen, Ampeln und Autos wurden beschädigt.

Zudem wurden Radfahrer und ein Kind von herabfallenden Ästen getroffen und leicht verletzt.

Die Stadt hatte wegen der anhaltenden Ausnahmesituation eine sogenannte außergewöhnliche Einsatzlage ausgerufen, um die zahlreichen Einsätze zentral zu koordinieren.