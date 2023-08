Blitzeinschläge und überschwemmte Straßen: Polizei und Feuerwehr im Dauereinsatz

Leipzig - In der Nacht auf Freitag mussten Polizei und Feuerwehr in Leipzig mehrfach zu unwetterbedingten Einsätzen ausrücken.

Vereinzelte Autofahrer fuhren unbeirrt durch die Wassermassen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke berichtete, wurden die Beamten im Zeitraum zwischen 21 und 22.30 Uhr gleich siebenmal zur Unterstützung angefordert.

Da war zum Beispiel der Einsatz in der Ludwigstraße, wo ein Blitz in den Schornstein eines Mehrfamilienhauses einschlug und diesen sprengte. Die herabfallenden Steine beschädigten daraufhin mehrere in der Nähe geparkte Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 12.000 Euro.

Wegen eines weiteren Blitzeinschlags und der daraus resultierenden Rauchentwicklung mussten die Einsatzkräfte kurz darauf in die Sylter Straße eilen. Glücklicherweise konnten vor Ort weder Flammen noch verletzte Personen entdeckt werden.

Eine weitere Herausforderung war eine überschwemmte Unterführung in der Travniker Straße in Möckern, die stadteinwärts sogar für den Verkehr gesperrt werden musste. "Einige Fahrzeugführer hatten zuvor versucht den Bereich zu passieren und mussten abgeschleppt werden", so Lübcke.