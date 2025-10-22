Bombenzyklon im Anmarsch? Heftiger Herbststurm trifft Deutschland

Deutschland - Der Bundesrepublik steht ein schwerer Herbststurm bevor. Ab Donnerstag wird es in weiten Teilen des Landes besonders ungemütlich. Es droht sogar ein Bombenzyklon.

Der über weiten Teilen Deutschlands aufziehende Sturm birgt die Gefahr eines Bombenzyklons. (Symbolfoto) © Martin Gerten/dpa

Darunter wird ein Phänomen verstanden, bei dem der Luftdruck in einem Tiefdruckgebiet innerhalb von 24 Stunden um mindestens 24 Hektopascal fällt, wodurch sich dessen Wirkung explosionsartig verstärkt.

Noch sind sich die Modelle nicht einig, ob die Sturmfront, die sich ihren Weg durch den Englischen Kanal in die Nordsee bahnt, wirklich das Potenzial für einen Zyklon aufweist.

Meteorologe Jan Schenk von "The Weather Channel" rechnet jedoch damit: "Der erwartete Kerndruck ist immer noch relativ hoch. Da ist noch viel Luft nach unten. Deshalb glaube ich an eine Bombogenese", sagte er.

Laut eines aktuellen Facebook-Posts des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind am Donnerstag zunächst der Süden, der Westen und die Mitte, am Freitag dann auch der Norden betroffen.