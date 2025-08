Starkregen, Hagel und Sturmböen: Unwetter tobt in Hattersheim am Main

Hattersheim am Main - Ein plötzlich aufziehendes Unwetter mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen hat am Freitag die Stadt Hattersheim am Main im südhessischen Main-Taunus-Kreis getroffen.

"Um 20.45 Uhr rückten die Einsatzkräfte wegen Gasgeruchs in einer Tiefgarage am Südring aus. Mit den Messgeräten der Feuerwehr konnte jedoch nichts festgestellt werden", ergänzte ein Sprecher.

Der Wetterdienst hatte im Vorfeld vor teils kräftigen Gewittern und Unwettern am Freitag in Hessen gewarnt. Auch am Samstag müsse in dem Bundesland mit Schauern und örtlichen Gewittern gerechnet werden.