"Downburst" und heftige Gewitter sorgen über Überflutungen

Weißenburg/Neuburg-Schrobenhausen/Straubing - Heftige Gewitter haben den Rekord-Hitzetag in Bayern unterbrochen. Feuerwehr und Rettungskräfte waren vielerorts im Dauereinsatz und kümmerten sich um volle Keller und abgebrochene Äste.

Feuerwehrleute pumpen Wasser aus einer Unterführung in München. © Berufsfeuerwehr München

In München musste die Feuerwehr 35 Mal ausrücken. "Vornehmlich betroffen waren die Stadtteile Pasing, Obermenzing, Aubing und Ludwigsfeld", so die Einsatzkräfte. Örtlich wurden Straßen überflutet und Keller liefen voll. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Im Kreis Rosenheim kollidierte ein Zug mit einem Baum und sorgte für Behinderungen im Fahrplanablauf.

Schlimm getroffen hat es auch den Weißenburger Gemeindeteil Niederkofen in Mittelfranken. Starkregen sorgte hier für überflutete Straßen. Innerhalb von einer Viertelstunde brach das Chaos über den Ort hinein, berichten Anwohner.

"Es hat sich eine lokale Gewitterzelle hier über den Ortschaften gebildet, die sich hier scheinbar mit massiver Wucht entladen hat und wieder in den Ortsteilen Oberhochstatt und Niederhofen für massive Überschwemmungen in den betroffenen Bereichen in den Straßenzügen gesorgt hat", erklärte der örtliche Feuerwehr-Kommandant, Stefan Würth, zur Lage.

Anwohner schützten sich mit Sandsäcken. Personen kamen nicht zu Schaden, der Sachschaden ist jedoch enorm.

Auch in Oberbayern wurden Wassermassen zum Problem: In Karlskron im Landkreises Neuburg-Schrobenhausen ging ein sogenannter "Downburst" nieder und verwandelte die Straßen in Flüsse.