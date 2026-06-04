DWD-Warnung: Starke Gewitter in großen Teilen Sachsens

Dresden - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstagabend für große Teil Sachsens vor starken Gewittern.

Eine Gewitterfront zieht seit Donnerstagabend über Sachsen hinweg. (Symbolfoto) © Jan Eifert/dpa

Dabei kann es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 85 km/h (24 m/s, 47 kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 15 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel geben.

Die Front zieht vom Vogtland und dem Raum Zwickau über die Chemnitzer Region weiter nach Ostsachsen in die Oberlausitz.

"Punktuell und lokal eng begrenzt sind orkanartige Böen bis 105 km/h und Hagel um zwei Zentimeter nicht ausgeschlossen", hieß es bereits im Vorfeld im Warnlagebericht des DWD.

Der Wetterdienst weist darauf hin, dass bei kräftigen Schauer- und Gewitterlinien aufgrund der belaubten Bäume und der längeren trockenen Witterungsphase eine erhöhte Gefahr herabfallender Äste oder umstürzender Bäume bestehe.