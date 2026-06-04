DWD-Warnung: Starke Gewitter in großen Teilen Sachsens
Dresden - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstagabend für große Teil Sachsens vor starken Gewittern.
Dabei kann es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 85 km/h (24 m/s, 47 kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 15 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel geben.
Die Front zieht vom Vogtland und dem Raum Zwickau über die Chemnitzer Region weiter nach Ostsachsen in die Oberlausitz.
"Punktuell und lokal eng begrenzt sind orkanartige Böen bis 105 km/h und Hagel um zwei Zentimeter nicht ausgeschlossen", hieß es bereits im Vorfeld im Warnlagebericht des DWD.
Der Wetterdienst weist darauf hin, dass bei kräftigen Schauer- und Gewitterlinien aufgrund der belaubten Bäume und der längeren trockenen Witterungsphase eine erhöhte Gefahr herabfallender Äste oder umstürzender Bäume bestehe.
Dem Bericht zufolge könnten auch am Freitagnachmittag sowie Abend erneut einzelne Gewitter einsetzen – jedoch mit deutlich schwächeren Begleiterscheinungen.
Erstmeldung vom 4. Juni, 14.58 Uhr. Letzte Aktualisierung am 4. Juni um 18.33 Uhr.
Titelfoto: Montage: Jan Eifert/dpa, Screenshot/DWD-WarnWetterApp