Große Gefahr durch Blitzeinschläge: DWD warnt vor schweren Gewittern im Norden

Hamburg - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstagmittag über die Warn-App NINA eine Unwetterwarnung für weite Teile Nordost- Niedersachsens herausgegeben. Betroffen sind die Landkreise Uelzen, Harburg, Lüneburg, Lüchow-Dannenberg, Gifhorn, Celle, der Heidekreis sowie die Region Hannover.

Am Donnerstag werden in Teilen Deutschlands schwere Gewitter erwartet. © Patrick Pleul/dpa

Nach Angaben des DWD treten in den betroffenen Gebieten teils schwere Gewitter auf.

Dabei werden Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde erwartet. Zudem kann es zu Starkregen mit Niederschlagsmengen von rund 15 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde sowie zu Hagel kommen.

Die Meteorologen warnen vor erheblichen Gefahren. Neben lebensgefährlichen Blitzschlägen drohen verbreitet umstürzende Bäume, Schäden an Gebäuden sowie herabfallende Äste, Dachziegel und andere Gegenstände.

Auch Hochspannungsleitungen und Gerüste könnten durch die starken Windböen beschädigt werden.

Lokal sind zudem rasche Überflutungen von Straßen und Unterführungen möglich. Verkehrsteilnehmer müssen mit Aquaplaning und erheblichen Behinderungen auf allen Verkehrswegen rechnen.