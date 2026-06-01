Unwetter über Sachsen: Überflutete Straßen, zahlreiche Feuerwehreinsätze

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Heftige Gewitter mit Starkregen zogen am Sonntagabend über Sachsen. Vor allem im Vogtland und im Erzgebirge gab es daher zahlreiche Feuerwehreinsätze.

Von Claudia Ziems

Treuen/Eibenstock - Unwetter zogen am Sonntagabend über Sachsen. Gewitter mit Starkregen sorgten am Sonntagabend im Erzgebirge und im Vogtland für zahlreiche Feuerwehreinsätze.

Starkregen sorgte dafür, dass das Wasser auch von den Feldern auf die Straße floss.
Starkregen sorgte dafür, dass das Wasser auch von den Feldern auf die Straße floss.  © André März

Stark betroffen von den heftigen Regenfällen war unter anderem die Region Treuen und der Ortsteil Hartmannsgrün. Hier lief der örtliche Feuerlöschteich des Ortes über und flutete zahlreiche Grundstücke und Keller an der Dorfstraße. Die Feuerwehr Hartmannsgrün pumpte diese leer.

Die S299 musste wegen Schlamm am Sonntagabend kurzzeitig gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet. Das Wasser von den Feldern konnte nicht einsickern und floss auf die Straße.

An der Kreuzung S299/Ecke Perlaser Straße kam die Feuerwehr Treuen zum Einsatz, um den verstopften Ablauf zu reinigen. Hier standen die Einsatzkräfte hüfthoch im Wasser. Daniel Löwenhagen von der Feuerwehr Treuen: "Wir sind hier heute schon zum zweiten Mal hier im Einsatz aufgrund von Starkregen-Ereignissen, auf der S299."

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Bereits am Mittag musste die Feuerwehr Treuen zu circa 25 unwetterbedingten Einsätzen ausrücken.

Noch bis in die Nacht waren Einsatzkräfte damit beschäftigt, die Unwetterschäden zu beseitigen. Auch in anderen Orten wie in Rodewisch sorgte der Regen für überflutete Straßen.

Unwetter auch im Erzgebirge: Keller einer Grundschule unter Wasser

In der Grundschule Sosa musste die Feuerwehr den Keller leer pumpen.
In der Grundschule Sosa musste die Feuerwehr den Keller leer pumpen.  © André März

Auch über Teile des Erzgebirges zogen die heftigen Gewitter. In Eibenstock musste die Feuerwehr aufgrund des Starkregens Unwetterschäden beseitigen. Sie rückten zur Grundschule Sosa aus, dort war der Keller vollgelaufen.

Wie sieht das Wetter in den kommenden Tagen aus? Der Montag soll laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Sachsen niederschlagsfrei bleiben bei Höchsttemperaturen um die 22 Grad.

Am Dienstag werden dann bei Temperaturen bis zu 27 Grad am Abend erneut Gewitter erwartet. Die Woche bleibt durchwachsen mit Bewölkung und Regenschauern.

Titelfoto: André März

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