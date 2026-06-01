Unwetter über Sachsen: Überflutete Straßen, zahlreiche Feuerwehreinsätze

Treuen/Eibenstock - Unwetter zogen am Sonntagabend über Sachsen . Gewitter mit Starkregen sorgten am Sonntagabend im Erzgebirge und im Vogtland für zahlreiche Feuerwehreinsätze.

Starkregen sorgte dafür, dass das Wasser auch von den Feldern auf die Straße floss. © André März

Stark betroffen von den heftigen Regenfällen war unter anderem die Region Treuen und der Ortsteil Hartmannsgrün. Hier lief der örtliche Feuerlöschteich des Ortes über und flutete zahlreiche Grundstücke und Keller an der Dorfstraße. Die Feuerwehr Hartmannsgrün pumpte diese leer.

Die S299 musste wegen Schlamm am Sonntagabend kurzzeitig gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet. Das Wasser von den Feldern konnte nicht einsickern und floss auf die Straße.

An der Kreuzung S299/Ecke Perlaser Straße kam die Feuerwehr Treuen zum Einsatz, um den verstopften Ablauf zu reinigen. Hier standen die Einsatzkräfte hüfthoch im Wasser. Daniel Löwenhagen von der Feuerwehr Treuen: "Wir sind hier heute schon zum zweiten Mal hier im Einsatz aufgrund von Starkregen-Ereignissen, auf der S299."

Bereits am Mittag musste die Feuerwehr Treuen zu circa 25 unwetterbedingten Einsätzen ausrücken.

Noch bis in die Nacht waren Einsatzkräfte damit beschäftigt, die Unwetterschäden zu beseitigen. Auch in anderen Orten wie in Rodewisch sorgte der Regen für überflutete Straßen.