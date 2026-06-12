Er ging durch Wohnzimmer und Terrasse: Frau übersteht Blitzeinschlag in Wohnung
Von Carsten Hoefer
Postmünster - Eine 33 Jahre alte Frau hat im niederbayerischen Postmünster einen Blitzeinschlag weitgehend unversehrt überstanden.
Die Frau saß am Donnerstagabend während eines Gewitters auf der überdachten Terrasse eines Mehrfamilienhauses der Gemeinde im Kreis Rottal-Inn, wie die Polizeiinspektion Pfarrkirchen mitteilte.
Der Blitz schlug in den Kamin ein, schoss von dort entlang des Kamins bis ins Wohnzimmer der Frau und fuhr schlussendlich auf der Terrasse in den Boden.
Wand und Boden wurden beschädigt, die Frau erlitt einen Schock, blieb ansonsten jedoch unverletzt und benötigte laut Polizei keinen Arzt.
Die Feuerwehr rückte aus den umliegenden Ortschaften an, doch brach kein Feuer aus.
Blitze sind nicht nur an der unmittelbaren Einschlags- oder Austrittsstelle gefährlich, sondern können Menschen auch über eine Entfernung von zehn oder mehr Metern noch verletzen.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa