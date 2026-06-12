Er ging durch Wohnzimmer und Terrasse: Frau übersteht Blitzeinschlag in Wohnung

Postmünster - Eine 33 Jahre alte Frau hat im niederbayerischen Postmünster einen Blitzeinschlag weitgehend unversehrt überstanden.

Blitze können Menschen auf einer Entfernung von über zehn Metern noch verletzen. Eine Frau aus Niederbayern hatte Glück. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Die Frau saß am Donnerstagabend während eines Gewitters auf der überdachten Terrasse eines Mehrfamilienhauses der Gemeinde im Kreis Rottal-Inn, wie die Polizeiinspektion Pfarrkirchen mitteilte.

Der Blitz schlug in den Kamin ein, schoss von dort entlang des Kamins bis ins Wohnzimmer der Frau und fuhr schlussendlich auf der Terrasse in den Boden.

Wand und Boden wurden beschädigt, die Frau erlitt einen Schock, blieb ansonsten jedoch unverletzt und benötigte laut Polizei keinen Arzt.

Die Feuerwehr rückte aus den umliegenden Ortschaften an, doch brach kein Feuer aus.