Schweres Unwetter im Norden: Tornado verwüstet rund 50 Häuser

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Ein Tornado reißt Gartenhäuser weg und deckt Dächer ab - in Teilen Schleswig-Holsteins richtet ein Unwetter große Schäden an.

Von Svenja-Marie Kahl

Glückstadt/Kreis Steinburg - Ein schweres Unwetter sorgte am Sonntagabend für Verwüstung in Glücksstadt (Schleswig-Holstein) und Umgebung. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Montag bestätigt, dass es sich um einen Tornado handelte.

Im Kreis Steinburg wurden mehrere Dächer von einem Tornado beschädigt.
Im Kreis Steinburg wurden mehrere Dächer von einem Tornado beschädigt.  © Florian Sprenger

Er sei nach bisherigen Erkenntnissen mit einer Rotationsgeschwindigkeit von etwa 180 Kilometern pro Stunde durch Glückstadt und die umliegenden Gemeinden gezogen

Dabei wurden viele Wohn- und Gewerbegebäude beschädigt, teilte die Polizei Itzehoe mit. Nach ersten Einschätzungen wurden 40 bis 50 Gebäude von dem Unwetter beschädigt.

Gegen 18.55 Uhr soll das Unwetter mit Gewitter, Sturmböen und einem Tornado über Glücksstadt und die umliegenden Gemeinden hinweggezogen sein. Besonders stark beschädigt wurden die Bereiche in einem Industriegebiet in der Straße Der Keil, in der Temming-Siedlung sowie in den Engelbrechtschen Wildnis.

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Unter anderem deckte der Sturm das Dach einer Halle fast vollständig ab. Die umherfliegenden Dachteile beschädigten anschließend weitere Industriegebäude und andere Anlagen.

Das Unwetter riss Garagen aus den Bodenverankerungen.
Das Unwetter riss Garagen aus den Bodenverankerungen.  © Marcus Brandt/dpa
Ein Tornado deckte Dachziegel ab und zerstörte eine Gartenlaube vor dem Haus.
Ein Tornado deckte Dachziegel ab und zerstörte eine Gartenlaube vor dem Haus.  © Marcus Brandt/dpa
Viele Bäume in der Region wurden durch das Unwetter herausgerissen.
Viele Bäume in der Region wurden durch das Unwetter herausgerissen.  © Marcus Brandt/dpa

Gesamtschaden liegt im hohen sechsstelligen Bereich

Das Reetdach wurde durch den starken Wind beschädigt.
Das Reetdach wurde durch den starken Wind beschädigt.  © Florian Sprenger

Bei zahlreichen Reihenhäusern in der Temming-Siedlung wurden die Dächer schwer beschädigt. Zusätzlich riss der Sturm mehrere Gartenhäuser und Garagen aus ihren Verankerungen und schleuderte diese auf angrenzende Grundstücke.

Das Unwetter zerstörte auch viele Dächer der Wohnhäuser in der Engelbrechschten Wildnis. Außerdem wurde die Oberleitung an der Bahnstrecke im Bereich des Schwarzen Weges beschädigt. Allerdings konnte der Zugverkehr rechtzeitig umgeleitet werden. Die Deutsche Bahn begann, den Schaden zu reparieren.

Zu körperlichen Verletzungen sei es nicht gekommen, jedoch erlitt eine Person einen Nervenzusammenbruch und wurde vorübergehend betreut.

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Der Gesamtschaden liegt laut Polizeiangaben im hohen sechsstelligen Bereich.

Erstmeldung: 8.18 Uhr, zuletzt aktualisiert: 16.19 Uhr.

Titelfoto: Florian Sprenger

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