Schweres Unwetter im Norden: Tornado verwüstet rund 50 Häuser

Glückstadt/Kreis Steinburg - Ein schweres Unwetter sorgte am Sonntagabend für Verwüstung in Glücksstadt ( Schleswig-Holstein ) und Umgebung. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Montag bestätigt, dass es sich um einen Tornado handelte.

Im Kreis Steinburg wurden mehrere Dächer von einem Tornado beschädigt. © Florian Sprenger

Er sei nach bisherigen Erkenntnissen mit einer Rotationsgeschwindigkeit von etwa 180 Kilometern pro Stunde durch Glückstadt und die umliegenden Gemeinden gezogen

Dabei wurden viele Wohn- und Gewerbegebäude beschädigt, teilte die Polizei Itzehoe mit. Nach ersten Einschätzungen wurden 40 bis 50 Gebäude von dem Unwetter beschädigt.

Gegen 18.55 Uhr soll das Unwetter mit Gewitter, Sturmböen und einem Tornado über Glücksstadt und die umliegenden Gemeinden hinweggezogen sein. Besonders stark beschädigt wurden die Bereiche in einem Industriegebiet in der Straße Der Keil, in der Temming-Siedlung sowie in den Engelbrechtschen Wildnis.

Unter anderem deckte der Sturm das Dach einer Halle fast vollständig ab. Die umherfliegenden Dachteile beschädigten anschließend weitere Industriegebäude und andere Anlagen.