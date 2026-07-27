Schweres Unwetter im Norden: Tornado verwüstet rund 50 Häuser
Glückstadt/Kreis Steinburg - Ein schweres Unwetter sorgte am Sonntagabend für Verwüstung in Glücksstadt (Schleswig-Holstein) und Umgebung. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Montag bestätigt, dass es sich um einen Tornado handelte.
Er sei nach bisherigen Erkenntnissen mit einer Rotationsgeschwindigkeit von etwa 180 Kilometern pro Stunde durch Glückstadt und die umliegenden Gemeinden gezogen
Dabei wurden viele Wohn- und Gewerbegebäude beschädigt, teilte die Polizei Itzehoe mit. Nach ersten Einschätzungen wurden 40 bis 50 Gebäude von dem Unwetter beschädigt.
Gegen 18.55 Uhr soll das Unwetter mit Gewitter, Sturmböen und einem Tornado über Glücksstadt und die umliegenden Gemeinden hinweggezogen sein. Besonders stark beschädigt wurden die Bereiche in einem Industriegebiet in der Straße Der Keil, in der Temming-Siedlung sowie in den Engelbrechtschen Wildnis.
Unter anderem deckte der Sturm das Dach einer Halle fast vollständig ab. Die umherfliegenden Dachteile beschädigten anschließend weitere Industriegebäude und andere Anlagen.
Gesamtschaden liegt im hohen sechsstelligen Bereich
Bei zahlreichen Reihenhäusern in der Temming-Siedlung wurden die Dächer schwer beschädigt. Zusätzlich riss der Sturm mehrere Gartenhäuser und Garagen aus ihren Verankerungen und schleuderte diese auf angrenzende Grundstücke.
Das Unwetter zerstörte auch viele Dächer der Wohnhäuser in der Engelbrechschten Wildnis. Außerdem wurde die Oberleitung an der Bahnstrecke im Bereich des Schwarzen Weges beschädigt. Allerdings konnte der Zugverkehr rechtzeitig umgeleitet werden. Die Deutsche Bahn begann, den Schaden zu reparieren.
Zu körperlichen Verletzungen sei es nicht gekommen, jedoch erlitt eine Person einen Nervenzusammenbruch und wurde vorübergehend betreut.
Der Gesamtschaden liegt laut Polizeiangaben im hohen sechsstelligen Bereich.
Erstmeldung: 8.18 Uhr, zuletzt aktualisiert: 16.19 Uhr.
Titelfoto: Florian Sprenger