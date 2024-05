Erneute Unwetter-Warnung: Drohen dem Saarland weitere Überschwemmungen?

Saarland/Rheinland-Pfalz - Das nächste Unwetter rollt auf Deutschland zu – und trifft ausgerechnet das Saarland und Rheinland-Pfalz am härtesten.

Im Saarland und in Rheinland-Pfalz drohen erneute Überschwemmungen. © Andreas Arnold/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist am heutigen Montag bereits mit einzelnen Gewittern, Starkregen und Stürmen zu rechnen. Auch kann kleinkörniger Hagel nicht ausgeschlossen werden.

Besorgniserregend könnte es dann jedoch am Dienstag werden.

Nicht nur sollen die Schauer zunehmen, in einigen Regionen sollen sogar "unwetterartige Mengen" vom Himmel fallen. Dabei sind bis zu 80 Liter pro Quadratmeter möglich!

"Es wird hoffentlich nicht ganz so schlimm, wie die letzte Lage am Freitag", erklärte Klimatologe Dr. Karsten Brandt von Donnerwetter.de gegenüber der Bild-Zeitung. Schließlich seien die berechneten Regenmengen nicht so hoch wie vergangene Woche noch.

Dennoch könne es wieder zu Überflutungen kommen. Das Problem: Der Großteil des Regens soll innerhalb von gerade einmal sechs bis zwölf Stunden fallen, erklärte Meteorologe Markus Übel.