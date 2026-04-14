Gewitter-Alarm: Hier schlägt der Blitz in Deutschland am häufigsten ein

Kaufbeuren/Wien - Kaufbeuren im Allgäu führt das deutschlandweite Blitz-Ranking an und auch die restlichen Stockerlplätze gehen an Landkreise in Alpennähe.

2025 war insgesamt ein ungewöhnlich blitzarmes Jahr. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mit einer Dichte von 1,23 Blitzen pro Quadratkilometer liegt die kreisfreie Stadt Kaufbeuren im Allgäu auf Platz eins des vom Blitz-Informationsdienst Aldis/Blids erstellten deutschlandweiten Rankings der Landkreise, Kreise und kreisfreien Städte, das der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag.

Dabei reichten diesmal außergewöhnlich wenige Blitze für Platz eins. Rosenheim Stadt als Spitzenreiter des vergangenen Jahres war da noch auf fast drei Blitze pro Quadratkilometer gekommen.

Die Plätze zwei und drei im deutschlandweiten Ranking gehen an Landkreise im Süden Bayerns. Landsberg am Lech mit 1,09 Blitzen pro Quadratkilometer und Fürstenfeldbruck mit 1,03.

Und auch die Plätze fünf bis acht sind mit den Landkreisen Dachau (0,93), Ostallgäu (0,86), Oberallgäu (0,84) und Rosenheim (0,83) bayerisch besetzt. Nur Mönchengladbach auf Rang vier schiebt sich dazwischen.

Das Alpenvorland gilt generell als blitzreich - in den meisten Jahren findet sich dort die Blitzhochburg, weil das dortige Gelände die Entstehung von Gewittern begünstigt.