Schauer und erneut Gewitter mit Starkregen: Das Wetter in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Ein schwacher Hochdruck-Einfluss prägt nur für kurze Zeit das Wetter in Frankfurt und Hessen . Danach bringt der Ausläufer eines Tiefdruckgebiets von Westen her kühle Luft sowie Schauer und Gewitter in das Bundesland, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Der Montag in Frankfurt und Hessen wird ein heiterer und warmer Sommertag, doch am Abend zieht Regen herauf. (Archivbild) © Hannes P. Albert/dpa

Schon die zurückliegende Woche war von Schauern und Gewittern geprägt. Der Montag in Hessen soll aber zunächst ein heiterer Sommertag mit "meist nur hohen Wolkenfeldern" und Höchsttemperaturen zwischen 23 und 27 Grad werden.

Zum Abend ziehen jedoch von Südwesten her zunehmend dichtere Wolken herauf die auch "etwas Regen" mit sich bringen.

In der Nacht zu Dienstag wird das Wetter dann ungemütlich: Bei einem Temperaturrückgang auf 13 bis 8 Grad und starker Bewölkung breitet sich schauerartiger Regen über Hessen aus.

Ebenso kann es in der Nacht auch zu einzelnen Gewittern kommen. In diesem Fall sind laut den Meteorologen auch vereinzelte stürmische Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 65 Kilometern die Stunde und Starkregen mit bis zu 15 Litern Niederschlag pro Quadratmeter möglich.