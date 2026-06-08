Schauer und erneut Gewitter mit Starkregen: Das Wetter in Frankfurt und Hessen
Frankfurt am Main - Ein schwacher Hochdruck-Einfluss prägt nur für kurze Zeit das Wetter in Frankfurt und Hessen. Danach bringt der Ausläufer eines Tiefdruckgebiets von Westen her kühle Luft sowie Schauer und Gewitter in das Bundesland, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.
Schon die zurückliegende Woche war von Schauern und Gewittern geprägt. Der Montag in Hessen soll aber zunächst ein heiterer Sommertag mit "meist nur hohen Wolkenfeldern" und Höchsttemperaturen zwischen 23 und 27 Grad werden.
Zum Abend ziehen jedoch von Südwesten her zunehmend dichtere Wolken herauf die auch "etwas Regen" mit sich bringen.
In der Nacht zu Dienstag wird das Wetter dann ungemütlich: Bei einem Temperaturrückgang auf 13 bis 8 Grad und starker Bewölkung breitet sich schauerartiger Regen über Hessen aus.
Ebenso kann es in der Nacht auch zu einzelnen Gewittern kommen. In diesem Fall sind laut den Meteorologen auch vereinzelte stürmische Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 65 Kilometern die Stunde und Starkregen mit bis zu 15 Litern Niederschlag pro Quadratmeter möglich.
Wettervorhersage für Dienstag und Mittwoch in Hessen: Weiter Schauer und Gewitter
Starke Bewölkung und nach Osten abziehender Regen prägen voraussichtlich auch anfangs den Dienstag in Darmstadt, Frankfurt und Kassel.
Mit maximal 17 bis 21 Grad soll es deutlich kühler als am Vortag werden. Ab dem späten Nachmittag werden weitere Schauer sowie einzelne Gewitter erwartet, wobei im Gewitter-Fall Windböen mit bis zu 60 Kilometer die Stunde drohen.
In der Nacht zu Mittwoch sollen Regen und Gewitter dann rasch abklingen. Neben Tiefstwerten von 9 bis 5 Grad lautet die Vorhersage der Meteorologen: "Im Verlauf zunehmend aufklarend und niederschlagsfrei."
Auch am Mittwoch müssen die Menschen in Hessen bei wechselnder Bewölkung mit Schauern rechnen. "Ab dem Mittag auch einzelne Gewitter", heißt es weiter in der Prognose. Mit 16 bis 19 Grad in der Spitze bleibt es eher kühl.
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