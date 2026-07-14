Heftiges Unwetter im Norden: Faustdicke Hagelkörner und Starkregen sorgen für Verwüstung

Elmshorn/Tostedt - Heftige Unwetter haben am Montag für Verwüstung im Norden gesorgt. Besonders betroffen waren Elmshorn ( Schleswig-Holstein ), der Landkreis Ludwigslust-Parchim ( Mecklenburg-Vorpommern ) und die Gemeinde Tostedt ( Niedersachsen ).

In Elmshorn fiel ein Streifenwagen dem Regen zum Opfer. © Florian Sprenger

Mit diesen Ausmaßen hat auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) nicht gerechnet! Kalte Luft in der Höhe habe für das Unwetter gesorgt, das am Montag ab 16 Uhr über Norddeutschland zog, so eine Sprecherin des DWD gegenüber TAG24.

Los ging es am Nachmittag in Schleswig-Holstein mit zwei Zellen über dem Kreis Herzogtum Lauenburg und der Stadt Elmshorn.

Allein in Elmshorn rückte die Feuerwehr zu 111 unwetterbedingten Einsätzen aus, bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24. Unter anderem sei es zu zwei Blitzeinschlägen gekommen. Teilweise seien Regenmassen von bis zu 60 Litern pro Quadratmeter gefallen, die für Überflutungen sorgten.

Das Unwetter verschonte auch nicht die Polizei, die einen Dienstwagen versenkte.

"Eine Unterführung ist komplett vollgelaufen. Das war wie ein Pool mit fast vier Metern Wassertiefe. Da war dann auch der Streifenwagen drin", so der Sprecher.

Auch in Tostedt kam es ganz dicke! In der Samtgemeinde im Kreis Harburg hatten die Einsatzkräfte Probleme, überhaupt zur Wache zu kommen. "Beim Verlassen der Haustür war der Hagel schon so stark, dass die Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte", so Nils Renken, Sprecher der Feuerwehren der Samtgemeinde Tostedt.

Die Hagelkörner seien faustdick gewesen.