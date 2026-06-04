Gewitter über Sachsen erwartet: Orkanartige Böen möglich!

Dresden - Ungemütliche Prognose! Der DWD rechnet ab dem späten Donnerstagnachmittag in Sachsen mit teils starken Gewittern, vereinzelt sogar Unwettern.

Eine Gewitterfront soll ab dem späten Donnerstagnachmittag über Sachsen hinwegziehen. (Symbolfoto) © Jan Eifert/dpa

Gemäß Warnlagebericht erreicht die Front zunächst Westsachsen mit dem Vogtland und dem Raum Zwickau, bevor sie sich am Abend über die Chemnitzer Region weiter nach Ostsachsen in die Oberlausitz verlagert.

Es muss mit kurzen, aber kräftigen Gewittern gerechnet werden. Dabei können Sturmböen um 80 km/h und vereinzelt Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie kleinkörniger Hagel auftreten.

"Punktuell und lokal eng begrenzt sind orkanartige Böen bis 105 km/h und Hagel um zwei Zentimeter nicht ausgeschlossen", heißt es.

Der DWD weist darauf hin, dass bei kräftigen Schauer- und Gewitterlinien aufgrund der belaubten Bäume und der längeren trockenen Witterungsphase eine erhöhte Gefahr herabfallender Äste oder umstürzender Bäume bestehe.