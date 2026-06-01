Heftige Gewitter drohen: Nächste Unwetterfront steht Sachsen bereits bevor
Dresden/Chemnitz/Leipzig - Kaum ist ein Unwetter überstanden, schon naht offenbar das nächste! Der DWD hat in seinem Warnlagebericht für Sachsen eine düstere Prognose für Dienstagabend veröffentlicht.
So werden starke Gewitter erwartet, die aus Südwesten mit Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit und stürmischen Böen bis 70 km/h über den Freistaat ziehen.
Welche Regionen genau betroffen sind, kann noch nicht konkret vorhergesagt werden. Das Unwetter soll sich jedoch nordostwärts verlagern.
Auch am Mittwoch sind Gewitter nicht ausgeschlossen. Dabei muss ebenfalls mit Starkregen gerechnet werden. Die Temperaturen fallen zumeist unter die 20-Grad-Marke.
In der Nacht zu Montag fegte bereits ein Unwetter über Sachsen hinweg. In Dresden mussten Straßen von Geröll befreit werden, auch im Erzgebirge und dem Vogtland war die Feuerwehr gefordert.
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