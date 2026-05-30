Ungemütliches Wochenende: NRW drohen weitere Unwetter

Düsseldorf - Auch am Samstag und am Sonntag muss in Nordrhein-Westfalen punktuell mit Unwettern gerechnet werden.

In Nordrhein-Westfalen sind auch am Wochenende Unwetter möglich. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Im Vergleich zum Freitag gibt es eine deutliche Beruhigung des Wetters. Aber es sind örtlich Gewitter möglich mit Unwetterpotenzial", sagte Meteorologe Lutz Beckebanze vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Dabei kann es den Prognosen zufolge am Samstag im Süden von Nordrhein-Westfalen Gewitter mit starkem Regen geben, dabei seien 25 Liter pro Quadratmeter möglich.

Sonntagfrüh ziehe laut Beckebanze aus Belgien dann eine Gewitterfront mit kräftigen Schauern heran. Dass es so früh am Tag zu Gewittern kommt, liege daran, dass kalte Luft in der Höhe auf warme am Boden treffe. Die Front ziehe dann den Prognosen zufolge im Verlauf des Sonntags nach Ostwestfalen ab.

Dort kann es mit geringerer Wahrscheinlichkeit auch zu Gewittern kommen. In der Nacht zum Montag beruhigt sich laut Beckebanze das Wetter, es bleibe in der Folge aber wechselhaft mit sonnigen Abschnitten.

Die Unwetter am Freitag und in der Nacht zum Samstag haben eine Vielzahl an Schäden verursacht: Keller liefen voll Wasser, Bäume knickten infolge von Sturmböen und Blitzeinschlägen auf die Straßen, Oberleitungen an Bahnstrecken wurden beschädigt.