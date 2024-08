"Massive Schäden": Unwetter sorgt für Chaos in Nordhessen

Kassel/Trendelburg - Keller laufen voll, der Schlamm schiebt Autos herum, Haushalte sind ohne Strom: Die Überschwemmungen in Nordhessen haben viel Chaos angerichtet. Sorge bereitete zwischenzeitlich ein Staubecken.

Schon am Donnerstagabend hatte es zu regnen begonnen, in der Nacht sei "extremer Starkregen" gekommen, sagte die Landkreis-Sprecherin. Gegen Mitternacht spitzte sich die Lage zu, ein Krisenstab wurde eingerichtet. Erst am frühen Morgen gegen 5.30 ließ der Regen nach.

Ein Unwetter mit Starkregen hat in der Nacht zum Freitag die Region nördlich von Kassel getroffen.

Der Schlamm schob mehrere Autos ineinander. © Swen Pförtner/dpa

In Trendelburg-Gottsbüren schob der Schlamm nach Angaben der Polizei mehrere Autos zusammen und übereinander. Zwei Personen wurden laut Polizei gerettet, als ihre Fahrzeuge vom Wasser eingeschlossen worden waren. Sie wurden mithilfe eines Radladers befreit.

Die Fluten hatten Mülleimer, Blumenkübel, Heizöltanks und Bäume mitgerissen. In einem Hof hatte sich im Asphalt ein Loch aufgetan. In Wülmersen wurde ein Flüssiggastank weggerissen. Viele Straßen waren am Freitag weiterhin gesperrt, unter anderem die B80 und die B83.

Sorgen bereitete zwischenzeitlich ein Staubecken in Hofgeismar-Hombressen. Es drohte überzulaufen, die Lage war nach Angaben des Landkreises am Morgen aber stabil. In Gottsbüren wurden Trafo-Häuschen beschädigt, weswegen die Hälfte des Ortes keinen Strom hat, wie der Kreis berichtete.

Rund 500 Einsatzkräfte waren die ganze Nacht im Einsatz, am Morgen wurden sie durch frische Kräfte ersetzt. "Es war eine ziemlich heftige Einsatzlage", sagte Vize-Landrätin Silke Engler (50, SPD) am Morgen dem Hessischen Rundfunk. "Ich kann noch nicht absehen, wann wir die Lage im Griff haben."