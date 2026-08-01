Orkan wütet: Dach samt Dämmung abgedeckt, Trümmer fliegen meterweit

Augsburg - Eine Sturmfront mit Orkanböen hat am Freitagabend über Augsburg gewütet und teils großen Schaden angerichtet.

Herunter gewehte Dachteile muss von den Einsatzkräften zerkleinert werden. © Christoph Bruder

Laut Feuerwehr waren gegen 17 Uhr vor allem Teile von Lechhausen und Oberhausen vom Sturm betroffen. Dabei stürzten Bäume um und Dächer wurden abgedeckt.

Die Leitstelle meldete 130 Unwetter-Einsätze, davon 75 im Stadtgebiet von Augsburg. Verletzte gab es nach aktuellem Stand glücklicherweise nicht.

In der Derchinger Straße hatten die Einsatzkräfte etwa 19 Uhr alle Hände voll zu tun. Der starke Wind hatte dort an einem Firmengebäude das Dach, samt Dämmung, abgedeckt.

Trümmer krachten dabei auch auf einen geparkten Transporter. Das Technische Hilfswerk musste die Dachteile zum Abtransport mühsam zerkleinern und war bis in den späten Abend mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.

Eine genaue Schadensumme konnte zunächst nicht beziffert werden.