Starkregen, Sturmböen und Hagel: Unwetterwarnung nach Schwitze-Hitze für Berlin und Brandenburg

Berlin - Erst Hitze, dann Blitze! In Berlin und Brandenburg kommt man so richtig ins Schwitzen. Am Donnerstag wird die Hauptstadtregion zum Glutofen, bis zu 38 Grad werden erwartet. Abkühlung soll es am Abend geben - in Form von Unwettern . Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor heftigen Gewittern mit Starkregen, orkanartigen Böen und Hagel.

Auf den Sonnenschein folgen in Berlin und Brandenburg Gewitter. © Patrick Pleul/dpa

Zunächst aber noch ist heiter Sonnenschein und blauer Himmel angesagt. Diejenigen, die nicht im kühleren Zuhause sitzen, dürften ins Freibad oder an den See strömen. Eine Abkühlung durch den Wind? Fehlanzeige!

Aus Westen strömt extrem heiße und trockene Luft in die Region und treibt die Temperaturen auf Werte, die nur knapp unter der Rekord-Hitzewelle Ende Juni liegen.

Blenden lassen vom vielen Sonnenschein sollten sich die Berliner und Brandenburger aber nicht. Zum Sonnenuntergang droht der Wetterumschwung. Dann rechnen die Meteorologen mit kurzen, aber heftigen Unwettern.

Möglich sind Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit, orkanartige Böen sowie Hagelkörner mit bis zu zwei Zentimetern Durchmesser. Auch schwere Sturmböen mit bis zu 80 km/h sind nicht ausgeschlossen.

Ganz an die historische Hitzewelle Ende Juni reicht der Donnerstag zwar nicht heran, weit entfernt ist er allerdings ebenfalls nicht. Am 27. Juni stellte die Messstation in Berlin-Tempelhof mit 39,9 Grad einen neuen Hauptstadt-Rekord auf.