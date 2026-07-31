Gewitter, Hagel, Starkregen: Dem Norden droht das nächste Unwetter

Hamburg/Schleswig-Holstein - Es geht Schlag auf Schlag! Am Freitag drohen Hamburg und Schleswig-Holstein wieder Gewitter und Starkregen.

Am Freitag drohen schwere Gewitter. © Daniel Bockwoldt/dpa

Während der Freitag wolkig und mit einigen Schauern beginnt, hat es der spätere Tagesverlauf in sich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, drohen starke Gewitter mit Gefahr von Sturmböen um 80 Stundenkilometer.

Auch Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter kommt laut DWD auf den Norden zu. Lokal sind auch schwere Gewitter und Starkregen mit bis zu 35 Litern pro Quadratmeter und größeren Hagelkörnern möglich.

Die Temperaturen sind dabei deutlich niedriger als in den vergangenen Tagen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 Grad auf Fehmarn und 25 Grad im Raum Hamburg.

Am Samstag erwartet die Norddeutschen ein Mix aus Sonne und Wolken bei 21 bis 24 Grad. Dazu weht eine leichte Brise.

Am Sonntag bleibt es freundlich und trocken bei 22 Grad in Flensburg und bis zu 26 Grad in Hamburg.