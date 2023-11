Orkantief Ciaran hat Deutschland im Griff: Auch Flugbetrieb in NRW von Sturm betroffen

Düsseldorf - Das Orkantief Ciaran hat neben der Küste Norddeutschlands auch den Flugbetrieb in Nordrhein-Westfalen getroffen.

Nicht nur Norddeutschland wurde in den vergangenen Tagen vom Orkan getroffen. © Kin Cheung/AP/dpa

Am größten Flughafen in Düsseldorf fielen am gestrigen Donnerstag zehn Flüge aus, 14 wurden auf andere Airports umgeleitet und drei Flüge auf den heutigen Freitag verschoben, teilte der Flughafen mit.

Unter den wetterbedingt nicht erfolgten Ankünften sei auch ein Flug von Zürich nach Düsseldorf gewesen.

Aufgrund starker Seitenwinde habe die Crew das Landemanöver abbrechen müssen und sich entschieden, nach Zürich zurückzufliegen.