Riesige Hagelkörner und Blitzeinschlag: Heftiges Unwetter im Ländle

Stuttgart - Blitz, Donner und Hagel im Südwesten ! Ein Unwetter sorgte insbesondere am Mittwoch für jede Menge Chaos im Ländle.

Laut Polizei mussten einige Flüge am Stuttgarter Flughafen vorübergehend gecancelt werden.

In ein Wohnhaus in Böblingen schlug ein Blitz ein. Glücklicherweise kam es zu keinen Verletzten sowie Sachschaden. Aufgrund von Starkregen kam es vielerorts zu Überschwemmungen.

In einer Meldung des Deutschen Wetterdienstes von Mittwoch wurde vor schweren Gewittern mit extrem heftigem Starkregen, Hagel sowie orkanartigen Böen gewarnt. Die Einsatzkräfte waren dementsprechend in Alarmbereitschaft.

Am Mittwoch wurde vor Wassermengen bis zu 100 Liter pro Quadratmeter gewarnt. © René Priebe

Von schweren Unwettern ist am Donnerstagmorgen nicht mehr viel zu sehen. Doch der sonnige und trockene Start in den Tag hält laut DWD nicht lange an.

Im Laufe des Tages wird es mancherorts zu erneutem Starkregen kommen. Dabei können bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit herunterprasseln.

Auch Hagel sowie starke Windböen bleiben im Südwesten nicht aus. Die Höchstwerte liegen bei 25 bis 30 Grad.

Am Freitag sollen es die Baden-Württemberger dann vorerst überstanden haben. Das Gewitter lässt nach! Laut bisherigem Stand soll es nicht nur trocken bleiben, sondern auch bis zu 34 Grad heiß werden.