02.05.2024 21:00 Unwetter fegt über Baden-Württemberg hinweg: Straßen überflutet, Keller vollgelaufen

Wasser in Kellern und auf Straßen, Blitzeinschläge und Zugausfälle: In mehreren Orten in Baden-Württemberg sorgen Gewitter und Starkregen für Schwierigkeiten.

Stuttgart - Gewitter und Starkregen haben in Teilen Baden-Württembergs Straßen überflutet und Bäche anschwellen lassen. Straßen wurden durch die starken Regenfälle in Baden-Württemberg zeitweise überflutet. © Rene Priebe/pr-video/dpa Besonders hart traf es Bisingen im Zollernalbkreis, wo laut Polizei am Donnerstagabend Keller und Straßen unter Wasser standen. Das DRK meldete in der Region an die 60 Einsatzstellen. Berichte über vermisste Personen konnten die Beamten allerdings nicht bestätigen. Auch im Rhein-Neckar-Kreis hatte das Wetter Folgen. In Schriesheim stand laut Polizei eine Straße unter Wasser, es gab Verkehrsbehinderungen. In Heiligkreuzsteinach drohte den Beamten zufolge ein Hang abzurutschen. Wetter Deutschland Jetzt wird's heiß! Temperaturen klettern auf Sommer-Niveau, doch Obacht am Donnerstag In der Landeshauptstadt Stuttgart führten Blitzeinschläge zudem zu mehreren Feuerwehreinsätzen. Teils wurden Straßen gesperrt. Ein Blitzschlag im Raum Sigmaringen sorgte für ein defektes Stellwerk bei der Bahn. Am frühen Abend waren laut Deutscher Bahn in der Gegend deshalb keine Zugfahrten möglich. Es kam zu Verspätungen und Teilausfällen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für Donnerstag bis in die frühen Morgenstunden des Freitags vor schweren Gewittern in weiten Teilen Baden-Württembergs gewarnt mit örtlicher Gefahr von Starkregen mit Mengen zwischen 25 und 50 Liter pro Quadratmeter.

Titelfoto: Rene Priebe/pr-video/dpa