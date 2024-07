Überschwemmte Keller und entwurzelte Bäume: Gewitter in Sachsen-Anhalt hält Feuerwehr auf Trab

Magdeburg - Der Regen hat Straßen in Sachsen-Anhalt überschwemmt, Keller volllaufen lassen und der Wind Bäume entwurzelt.

Die Feuerwehr musste sich mit umgestürzten Bäumen, überschwemmten Kellern und Straßen sowie einer Menge Schlamm beschäftigen. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Aufgrund von Unwettern hat es am Abend und in der Nacht in Sachsen-Anhalt mehrere Einsätze der Feuerwehr und Polizei gegeben.

So seien im Norden Sachsen-Anhalts in der Stadt Genthin (Jerichower Land) mehrere Keller und Tiefgaragen mit Regenwasser vollgelaufen, teilte die Rettungsleitstelle mit.

Zudem seien einige Straßen überschwemmt und durch umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste versperrt worden.



Auch in der Altmark in Neukirchen und in Dahrendorf wurden der Rettungsleitstelle umgestürzte Bäume gemeldet.