16.05.2024 22:15 Schwere Unwetter in Baden-Württemberg: Hagelkörner in Kirschkerngröße

Schwere Unwetterwarnung in Deutschland! In Baden-Württemberg regnete es Hagelkörner in Kirschkerngröße.

Süßen - Bei einem Unwetter im Landkreis Göppingen östlich von Stuttgart sind Hagelkörner in Kirschkerngröße vom Himmel gefallen. In Baden-Württemberg regnete es Hagelkörner in Kirschkerngröße. © dpa/Andreas Rosar Laut einem Polizeisprecher gab es vorerst keine größeren Einsätze oder Schäden. Gebannt ist die Gefahr aber noch nicht: Fast ganz Baden-Württemberg muss sich von Donnerstagabend bis Freitagabend auf heftige Gewitter und ergiebigen Starkregen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Donnerstag eine Unwetterwarnung der Stufe drei von vier für nahezu den gesamten Südwesten aus. Lokal sei mit Sturzfluten, Erdrutschen oder Überschwemmungen zu rechnen. Daher bestehe "Gefahr für Leib und Leben durch Überflutungen von Straßen, Unterführungen sowie gewässernahen Gebäuden und durch mögliche Erdrutsche", so der Deutsche Wetterdienst.

Titelfoto: dpa/Andreas Rosar