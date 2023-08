Schwere Unwetterschäden in Brandenburg: Heute schon wieder Donnerwetter

Berlin - Nach dem heftigen Gewitter Dienstagnacht blieb Berlin am Mittwochabend vom Unwetter verschont. Dafür aber krachte es vor den Toren der Hauptstadt in Brandenburg . Die Folge: Umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller, Dächer wurden abgedeckt, Straßen mussten gesperrt werden.

Ein heftiges Unwetter hat in Brandenburg an der Havel schwere Schäden hinterlassen. © Cevin Dettlaff/dpa

"So einen Sturm habe ich noch nie erlebt", sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle am Mittwochmorgen in Brandenburg an der Havel. Oberbürgermeister Steffen Scheller (53, CDU) hat derweil schnelle finanzielle Entschädigungen angekündigt.

Die gute Nachricht: Zum Wochenende hin beruhigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg wieder. Dabei gehen die Temperaturen wieder nach oben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Die schlechte Nachricht: Auch am Donnerstag werden Gewitter und Starkregen erwartet. Die Niederschläge, die stellenweise auch unwetterartig ausfallen können, ziehen am Mittag ab.

Jedoch sind auch am Nachmittag und Abend weitere Gewitter mit Starkregen möglich. Zudem können einzelne Sturmböen nochmals die Stärken acht und neun erreichen.