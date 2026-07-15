50 Millionen Schaden in 48 Stunden: Unwetter vernichtet ganze Ernten

Gießen - Die Unwetter der vergangenen Tage haben zu Millionenschäden in der Landwirtschaft geführt. Innerhalb von 48 Stunden sei ein Schaden von mindestens 50 Millionen Euro entstanden, teilte die "Die Vereinigte Hagelversicherung" mit Verweis auf erste Schätzungen mit.

Laut der "Vereinigten Hagelversicherung" ist der Landwirtschaft in zwei Tagen Unwetter ein Schaden von 50 Millionen Euro entstanden. (Symbolfoto) © 123RF/donot6

Laut der Spezialversicherung für landwirtschaftliche Betriebe stehen 100.000 Hektar geschädigte Fläche zu Buche.

Zu Unwettern kam es unter anderem in den beiden vergangenen Nächten in mehreren Regionen sowohl im Norden als auch im Süden Deutschlands.

Betroffen waren etwa der Nordosten Niedersachsens, Nordhessen, der Großraum Frankfurt, das südöstliche Baden-Württemberg, Ostwestfalen-Lippe sowie Teile von Thüringen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern.

Neben den nahezu erntereifen Weizen- und Rapsbeständen seien auch fast alle weiteren Pflanzen betroffen. Dazu zählen laut der Versicherung Mais und Kartoffeln, aber auch Hopfen und Wein.

Aus den Regionen Nürnberg und Stuttgart gebe es Berichte über teils verheerende Totalschäden. "Rapsbestände sehen teilweise aus wie gedroschen, die Pflanzen wurden jedoch von Hagel und Sturm regelrecht abrasiert", heißt es in einer Mitteilung der Versicherung.