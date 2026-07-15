Überschwemmungen und umgestürzte Bäume: Zahlreiche Schäden durch Unwetter in Thüringen

Nordhausen - Schwere Unwetter haben in Thüringen am Dienstagabend für Schäden gesorgt. Umgestürzte Bäume und Überschwemmungen sorgten für zahlreiche Einsätze, wie Sprecher der Polizei und des Landratsamts Gotha sagten.

Das schwere Unwetter in Thüringen hat am Montag für schwere Schäden gesorgt. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Demnach rückten Polizei und Feuerwehr unter anderem in der Region um Gotha und in den Landkreisen Unstrut-Hainich-Kreis und Eichsfeld aus.

Laut Polizeiangaben und Angaben des Landratsamts Gotha sorgten mehrere umgestürzte Bäume für Einschränkungen im Verkehr. In der Friedrich-Engels-Straße beschädigte ein Baum laut Polizei zudem zwei Fahrzeuge.

Die Fahrzeuge seien stark beschädigt, hieß es. Angaben zur Schadenshöhe wurden vorerst nicht gemacht. Zudem waren die Unwetterfolgen in der Wagenstedter Straße in Mühlhausen zu sehen: Laut Polizei stand dort zeitweise ein Kreisel unter Wasser.

Auch in und um Gotha rückten Einsatzkräfte gestern mehrfach wegen Unwetterschäden aus. Laut einer Sprecherin des Landratsamts standen im Zentrum der Stadt Keller und Straßen unter Wasser.