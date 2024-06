Unwetter-Alarm! Gewitter trüben Vorfreude auf Sommer-Hitze

Berlin - Der diesjährige Sommer kann oder will sich einfach nicht entscheiden: Einerseits lockt der die Menschen am Dienstag mit dem Versprechen von Temperaturen um die 30 Grad aus ihren Hütten, nur um sie noch am selben Tag mit Gewittern zu plagen.

Am Dienstag wird die sommerliche Stimmung vielerorts durch schwere Unwetter getrübt. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

So warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Laufe des Dienstags vor schweren Unwettern, inklusive Blitzen, Donnerschlägen und Hagel. Sogar vereinzelte Tornados sind nicht ausgeschlossen.

Am Vormittag heißt es zunächst für die Bewohner in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und in Teilen Niedersachsens nochmal einen Blick in die Wetter-App zu werfen, ehe man die Sonnencreme aufträgt und sich auf den Weg zum nächsten Badesee begibt.

Bis zum Abend rechnen die Meteorologen damit, dass sich das Unwetter von West- und Mitteldeutschland in Richtung Ostdeutschland ausbreitet und dort die sommerliche Vorfreude trübt.

Während sich in Süddeutschland die Fußball-Europameisterschaft wohl getrost im eigenen Garten bei Bratwurst vom Grill und Bier vom Fass anschauen lässt, bleibt auch in Norddeutschland wohl nur der Blick in die eigene Röhre: Hier sagt der DWD vielerorts Starkregen voraus.