Unwetter-Front nähert sich Sachsen: Das erwartet den Freistaat
Dresden - In Sachsen wird es ungemütlich! Ein atlantischer Tiefausläufer überquert am Mittwoch rasch den Freistaat in Richtung Osten.
Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) muss ab den Mittagsstunden vereinzelt mit Gewittern und Graupelschauern gerechnet werden.
Dazu erwarten Meteorologen in Teilen Sachsens auch Sturmböen zwischen 65 und 85 km/h aus West bis Nordwest - etwa im Bereich Leipzig und dem Erzgebirge. Sonst treten eher Windböen um 55 km/h auf. Es gelten amtliche Warnungen.
Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 14 Grad, im Bergland bei 9 bis 12 Grad.
In der Nacht zu Donnerstag ist es wechselnd bis stark bewölkt. Vor allem im Erzgebirge dürften bei leichten Minusgraden auch einzelne Schneeschauer auftreten.
Der Donnerstag bleibt weitgehend niederschlagsfrei. Laut DWD befinden sich die Temperaturen dann bei sechs bis acht Grad, im Bergland bei zwei bis zu sechs Grad.
Titelfoto: Montage: Christoph Reichwein/dpa, Screenshot/DWD