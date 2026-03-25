Unwetter-Front nähert sich Sachsen: Das erwartet den Freistaat

Dresden - In Sachsen wird es ungemütlich! Ein atlantischer Tiefausläufer überquert am Mittwoch rasch den Freistaat in Richtung Osten.

Der Mittwoch besticht in Sachsen durch Regen und vereinzelte Graupelschauer sowie Gewitter. Derzeit wird bereits vor Wind- und Sturmböen gewarnt. © Christoph Reichwein/dpa, Screenshot/DWD

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) muss ab den Mittagsstunden vereinzelt mit Gewittern und Graupelschauern gerechnet werden.

Dazu erwarten Meteorologen in Teilen Sachsens auch Sturmböen zwischen 65 und 85 km/h aus West bis Nordwest - etwa im Bereich Leipzig und dem Erzgebirge. Sonst treten eher Windböen um 55 km/h auf. Es gelten amtliche Warnungen.

Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 14 Grad, im Bergland bei 9 bis 12 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag ist es wechselnd bis stark bewölkt. Vor allem im Erzgebirge dürften bei leichten Minusgraden auch einzelne Schneeschauer auftreten.