Unwetter zieht über Sachsen: Feuerwehreinsätze im Erzgebirge
Annaberg-Buchholz - Gewitter mit heftigen Regenschauern zogen am Dienstagabend und in der Nacht zu Mittwoch über Sachsen. Im Erzgebirge kam es deshalb zu Feuerwehreinsätzen.
Starkregen sorgte für Aquaplaning auf den Straßen und einzelne Überflutungen.
In Annaberg-Buchholz musste die Feuerwehr zu einem Garagenkomplex im Birkenweg ausrücken. Dort war ein kleiner Bach übergelaufen, der auch Garagen flutete.
Die Feuerwehr stapelte Sandsäcke, um den Wassereinbruch zu stoppen.
Auch in Königswalde und in Bad-Schlema kam es zu wetterbedingten Feuerwehreinsätzen.
Laut Deutschem Wetterdienst kann es auch am Mittwoch und Donnerstag zu weiteren starken Regenfällen kommen. Erst am Freitag soll es dann bei Temperaturen um die 15 Grad trocken bleiben.
Titelfoto: André März