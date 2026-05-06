Unwetter zieht über Sachsen: Feuerwehreinsätze im Erzgebirge

Annaberg-Buchholz - Gewitter mit heftigen Regenschauern zogen am Dienstagabend und in der Nacht zu Mittwoch über Sachsen. Im Erzgebirge kam es deshalb zu Feuerwehreinsätzen.

In Annaberg-Buchholz wurde ein Garagenkomplex geflutet. © André März

Starkregen sorgte für Aquaplaning auf den Straßen und einzelne Überflutungen.

In Annaberg-Buchholz musste die Feuerwehr zu einem Garagenkomplex im Birkenweg ausrücken. Dort war ein kleiner Bach übergelaufen, der auch Garagen flutete.

Die Feuerwehr stapelte Sandsäcke, um den Wassereinbruch zu stoppen.