Unwetterwarnung für Sachsen: Das kommt jetzt auf den Freistaat zu

Dresden - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Sachsen eine Unwetterwarnung herausgegeben. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch muss mit extremen Regenmengen gerechnet werden.

In der Nacht zum Mittwoch droht in Dresden und anderen Orten des Freistaats ein heftiges Unwetter. © Robert Michael/dpa

Durch den zunehmenden Tiefdruckeinfluss strömt wieder kühlere Luft nach Sachsen. Wie der DWD in seinem Warnlagebericht für Sachsen mitteilt, muss ab Dienstagabend mit Gewittern und Niederschlag gerechnet werden.

Je nach Gebiet kann es zu heftigen Schauern und starker Bewölkung kommen. Im Bergland können bereits am Nachmittag Starkregen und Donner auftreten, die Temperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad.

Für den Rest des Freistaats rechnen die Experten mit ergiebigem Regen bei Höchsttemperaturen zwischen 20 und 23 Grad. In manchen Regionen können dabei innerhalb von sechs Stunden bis zu 35 Liter pro Quadratmeter fallen.

Auch Niederschlagsmengen von bis zu 50 Liter sind laut DWD nicht ausgeschlossen. Durch den aus Süd und Nordwest wehenden Wind kann es sich regional auf 9 bis 12 Grad abkühlen.

Am Morgen klingt die Situation dann langsam wieder ab, doch auch am Mittwochnachmittag kann es noch einzelne kurze Gewitter - vereinzelt mit großem Niederschlag und starken Böen - geben.