Bis zu 34 Grad und Sonne satt! So heiß ist das Pfingstwochenende

Deutschland - Pünktlich zum Pfingstwochenende nimmt der Sommer richtig Fahrt auf: Meteorologen erwarten verbreitet sonniges und außergewöhnlich warmes Wetter – regional sind sogar Temperaturen von bis zu 34 Grad möglich.

Draußen wird es heiß – die perfekte Gelegenheit für ein Eis. (Symbolfoto) © Laszlo Pinter/dpa

Über Spanien baut sich derzeit ein kräftiges Hochdruckgebiet auf, das sich bis nach Mitteleuropa ausdehnt. Dieser sogenannte Hochdruckkeil sorgt dafür, dass sich die sommerliche Wärme genau über Deutschland festsetzt – mit viel Sonnenschein und nur wenigen Wolken.

Bereits zum Start ins Wochenende wurden vielerorts bis zu 29 Grad erreicht. Doch das ist erst der Anfang: Am Samstag erwarten Wetterdienste regional Höchstwerte von bis zu 34 Grad.

Besonders entlang des Rheins, im Westen sowie im Osten Deutschlands könnte die erste große Hitzewelle des Jahres spürbar werden.

Auch die Nächte bleiben ungewöhnlich mild. Während die Temperaturen nachts nur auf etwa 8 bis 16 Grad zurückgehen, klettern sie tagsüber rasch wieder auf sommerliche Werte.

Der Pfingstsonntag präsentiert sich vielerorts von seiner schönsten Seite. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet verbreitet mit Temperaturen um die 30 Grad. Selbst in den Abendstunden bleibt es außergewöhnlich warm – örtlich werden gegen 20 Uhr noch über 30 Grad erwartet.

Vor allem im Südwesten und entlang des Rheins kann sich die Luft durch den anhaltenden Sonnenschein besonders stark aufheizen. An den Küsten bleibt es dagegen etwas frischer, da der Wind von der Nord- und Ostsee kühlere Luft bringt.