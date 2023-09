Unwetter führt zu Unfällen mit mehreren Verletzten auf der A3

Montabaur - Ein heftiges Unwetter tobte am gestrigen Dienstagabend in Teilen von Rheinland-Pfalz und Hessen - im Bereich der A3 bei Montabaur im Westerwaldkreis kam es dabei zu mehreren Unfällen mit Verletzten, der Sachschaden ist enorm!

Bei der A3 und der A48 nahe Montabaur kam es infolge des Unwetters am Dienstagabend zu mehreren Unfällen - insgesamt drei Menschen wurden dabei verletzt. (Symbolbild) © Montage: dpa/Andreas Arnold, dpa/Boris Roessler

Die insgesamt fünf Crashs ereigneten sich zwischen 21 Uhr und der Nacht zu Mittwoch, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz in der Nacht sowie am Mittwochmorgen mitteilte.

Zahlreiche Feuerwehrkräfte rückten demnach aus, um bei der Bewältigung der Unfallfolgen zu helfen. Laut einer ersten Mitteilung half auch die Bundeswehr bei den Bergungs- und Aufräumarbeiten.

Zunächst war von zwei schwerverletzten Personen und einem leicht verletzten Menschen die Rede gewesen. Später korrigierte die Polizei diese Angaben.

Demnach wurden drei männliche Autofahrer (ein 50-jähriger BMW-Fahrer, ein 54-jähriger VW-Fahrer und 60-jähriger Mercedes-Fahrer) leicht verletzt und in nahe liegende Krankenhäuser gebracht.

"Die betroffenen Streckenabschnitte mussten teilweise kurzfristig gesperrt werden, um die Fahrzeug- und Personenbergungen durchführen zu können", fügte ein Polizeisprecher hinzu.