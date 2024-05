Windböen suchen Dresden heim: Feuerwehr im Dauereinsatz

Am Beutlerpark riss eine Windböe eine Eiche um. Ein Seat wurde stark demoliert. © privat

Umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste, heruntergefallen Ziegel: Die Feuerwehr hat allerhand zu tun.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell vor heftigen Windböen, die mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Km/h über Dresden hinwegfegen.

So kippte am Vormittag auf der Straße Am Beutlerpark eine mächtige Eiche um, fiel auf die gesamte Fahrbahn und beschädigte vier Autos. Menschen kamen zum Glück nicht zu Schaden, sagte Feuerwehrsprecher Michael Klahre zu TAG24.

Die Kameraden mussten zur Motorsäge greifen. Das Geäst wurde später von Mitarbeitern des Amtes für Stadtgrün beräumt.

Auch auf der Antonstraße stürzte ein Ast auf die Fahrbahn, ein weiterer Ast drohte auf den Gehweg zu fallen.

Bis zum Nachmittag musste die Feuerwehr 15 Mal im gesamten Stadtgebiet ausrücken.

Bis zum Abend soll sich Wetterlage nach Angaben des DWD beruhigen.