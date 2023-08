17.08.2023 21:21 7.209 Unwetter sorgt für dramatische Szenen! Menschen können sich in letzter Sekunde aus Fluten retten

Dramatische Szenen! In Nürnberg ist am Donnerstagabend wegen eines folgenschweren Unwetters unter anderem in der Nopitschstraße eine Unterführung vollgelaufen.

Von Jan Höfling

Nürnberg - Es handelt sich um dramatische Szenen! Im Nürnberger Stadtteil Schweinau ist am Donnerstagabend aufgrund eines heftigen Unwetters in der Nopitschstraße eine Unterführung vollgelaufen. Es bestand Lebensgefahr! In Nürnberg haben sich dramatische Szenen abgespielt. © NEWS5/Oßwald Eine Familie mit zwei Babys konnte sich gerade noch aus den Fluten, die das Resultat des mit einem Gewitter einhergehenden Starkregens waren, in Sicherheit bringen. Couragierte Ersthelfer retteten andere Autofahrer aus lebensgefährlichen Lagen. Bilder vom Ort des Geschehens belegen die dramatische Situation. Zu sehen sind auf diesen unter anderem Autos, die von den gigantischen Wassermassen eingeschlossen sind, von einem Fahrzeug ist nur noch die Spitze des geöffneten Kofferraums zu sehen. Der Rest des betroffenen Wagens befindet sich vollends unter Wasser. Zahlreiche Kräfte von Polizei und Feuerwehr waren in die Nopitschstraße geeilt - zumindest so schnell es das Wetter im Freistaat überhaupt zuließ. Auch der Rettungsdienst war angerückt. Den Helfern stand das Wasser dann buchstäblich bis zum Hals. Unwetter Deutschland Riesige Hagelkörner und Blitzeinschlag: Heftiges Unwetter im Ländle Doch nicht nur in Schweinau herrscht Ausnahmezustand, überall in Nürnberg wurden Unterführungen, Straßen und Keller geflutet. Der Verkehr ist vielerorts praktisch zum Erliegen gekommen. Wie der Netzbetreiber "N-Ergie" auf der Plattform "X" [früher "Twitter", Anm. d. Red.] mitteilte, gibt es in der Stadt ferner Probleme bei der Stromversorgung. Ausfälle sind die Folge. Mehrere Unterführungen im Stadtgebiet sind am Donnerstagabend aufgrund eines heftigen Gewitters vollgelaufen. © NEWS5/Oßwald Zahlreiche Autofahrer konnten auf die massiven Fluten nicht mehr rechtzeitig reagieren und mussten ihre Fahrzeuge zurücklassen. © News5/Desk Das erschreckende Ausmaß der Überflutungen ist entsprechend groß - ebenso wie die Folgen. © News5/Desk Auch Bahnen waren und sind weiterhin von den Folgen des Unwetters betroffen. © News5/Desk Gleiches gilt für die Rettungskräfte, die unter schwersten Bedingungen zu den Einsatzorten gelangen müssen. © News5/Grundmann Die Nürnberger Feuerwehr berichtet im Zusammenhang mit dem Unwetter trotz einer entsprechend massiven Personalverstärkung von einer Überlastung der Notrufnummer 112. "Bitte bleibt zu Hause und wählt den Notruf nur in absoluten Notfällen", heißt es weiter. Gegen 20.30 Uhr sei die Zahl der Einsatzstellen im Stadtgebiet demnach bereits auf mehr als 500 (!) angestiegen. Angesichts der massiven Unwetterlage können noch weitere hinzukommen. Erstmeldung: 20.51 Uhr, letzte Aktualisierung: 21.21 Uhr

Titelfoto: NEWS5/Oßwald