Unwetter in Oberbayern: Blitzeinschlag, volle Keller und überflutete Straßen

München - Schwere Gewitter haben am Sonntagabend in der bayerischen Landeshauptstadt und ganz Oberbayern für volle Keller und Überschwemmungen gesorgt.

"Leichte Beschädigungen waren bis in den Keller zu erkennen", erklärte die Feuerwehr die Kraft des Einschlags.

In der Gratlspitzstraße wurde ein Haus durch einen eingeschlagenen Blitz beschädigt. Hier mussten die Feuerwehrleute das Dach abdecken. Bröckelnder Putz, verschmorte Beschläge und Leisten zeugten vom Blitz.

In Oberbayern hielten überflutete Straßen im Landkreis Freising und Pfaffenhofen die Einsatzkräfte auf Trab. Feuerwehr und Anwohner versuchten teilweise die Wassermassen mit Sandsäcken zu lenken.

Zu einem tragischen Vorfall kam es auf der Zugspitze, wo ein 18-Jähriger von einem Blitz getroffen ums Leben kam.

In der Südosthälfte Bayerns sind laut Deutschem Wetterdienst auch am heutigen Montag noch Schauer und Gewitter möglich. Dabei können lokal 30 Liter Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit fallen.