Unwetter tobt im Ländle: Zeltplatz mit 120 Kindern und Betreuern evakuiert!

Sinsheim/Mosbach - Bäume fallen um, Keller werden überschwemmt: Ein Unwetter hat Einsatzkräfte in Teilen von Baden-Württemberg beschäftigt.

Die Feuerwehr befand sich in der Nacht in Alarmbereitschaft. © Julian Buchner/EinsatzReport24

In Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) sei die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag zu 22 Einsätzen gefahren, sagte eine Polizeisprecherin. Zeitpunkt war vor allem vor und nach Mitternacht, teils war auch die Polizei zur Unterstützung dabei.

Wasser sei aus der Kanalisation und in Keller gelaufen. Auch Bäume seien umgestürzt. Die Höhe der Schäden ist noch unklar.



In Mosbach ist nach heftigem Regen ein überschwemmter Jugendzeltplatz geräumt worden. Weil der Platz unter Wasser stand, wurden 120 Kinder, Jugendliche und Betreuer in einem Trainingscenter in der Nähe untergebracht.