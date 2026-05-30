Verheerendes Unwetter in NRW: Bahnverkehr weiter gestört, auch Köln betroffen
Von Helge Toben
Münster/Berlin - Nach dem Durchzug einer Gewitterfront am Freitagabend ist der Zugverkehr im nördlichen Ruhrgebiet und im Münsterland weiterhin gestört. Es seien noch Strecken blockiert und Oberleitungen zu reparieren, berichtete die Deutsche Bahn. Es komme zu Ausfällen und Verspätungen.
Im Fernverkehr fallen demnach IC-Züge der Strecke Köln – Dortmund – Hamm (Westf) – Hannover und Leipzig zwischen Dortmund und Leipzig aus.
IC-Züge zwischen Nordfriesland und Ruhrgebiet verspäteten sich zwischen Münster(W) und Köln. Einige Halte würden entfallen. Die Reparaturarbeiten sollen noch bis in die Nacht zum Sonntag andauern.
Einen wetterunabhängigen Oberleitungsschaden gibt es aktuell auch zwischen Aachen und Mönchengladbach. Ursache sei ein technischer Defekt, erklärte ein Bahnsprecher.
In der Folge fallen ICE-Züge mit der Streckenführung Aachen – Köln – Hannover – Berlin aus.
Darüber hinaus fallen auch einzelne ICE-Züge der Strecke Frankfurt – Köln – Aachen – Brüssel zwischen Köln und Brüssel aus. Die Störung soll den Angaben zufolge noch am Samstag behoben werden.
Im Regionalverkehr waren durch das Unwetter ebenfalls zahlreiche Strecken betroffen. Das Infoportal zuginfo.nrw nannte 13 Regionalexpress-, 14 Regionalbahn- und 4 S-Bahn-Linien, auf denen es noch bis zum Mittag zu Beeinträchtigungen und Sperrungen kommen könne.
Baum stürzt auf Oberleitung
Wegen eines umgestürzten Baums in der Oberleitung war unter anderem ein Abschnitt der RE 11-Strecke zwischen Altenbeken und Willebadessen gesperrt. "Die Züge halten am nächsten Bahnhof und warten dort die Dauer der Streckensperrung ab, oder werden nach Möglichkeit umgeleitet", hieß es.
Die Bahn rief die Reisenden dazu auf, sich vor Reiseantritt über die gewählte Verbindung zu informieren - über die Internetseite bahn.de, die App DB Navigator oder bei der telefonischen Reiseauskunft unter der Rufnummer 0302970.
Titelfoto: Roberto Pfeil/dpa