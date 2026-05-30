Verheerendes Unwetter in NRW: Bahnverkehr weiter gestört, auch Köln betroffen

Münster/Berlin - Nach dem Durchzug einer Gewitterfront am Freitagabend ist der Zugverkehr im nördlichen Ruhrgebiet und im Münsterland weiterhin gestört. Es seien noch Strecken blockiert und Oberleitungen zu reparieren, berichtete die Deutsche Bahn . Es komme zu Ausfällen und Verspätungen.

Aufgrund eines Unwetters in Nordrhein-Westfalen müssen sich Reisende noch auf Verspätungen und Ausfälle gefasst machen. © Roberto Pfeil/dpa

Im Fernverkehr fallen demnach IC-Züge der Strecke Köln – Dortmund – Hamm (Westf) – Hannover und Leipzig zwischen Dortmund und Leipzig aus.

IC-Züge zwischen Nordfriesland und Ruhrgebiet verspäteten sich zwischen Münster(W) und Köln. Einige Halte würden entfallen. Die Reparaturarbeiten sollen noch bis in die Nacht zum Sonntag andauern.

Einen wetterunabhängigen Oberleitungsschaden gibt es aktuell auch zwischen Aachen und Mönchengladbach. Ursache sei ein technischer Defekt, erklärte ein Bahnsprecher.

In der Folge fallen ICE-Züge mit der Streckenführung Aachen – Köln – Hannover – Berlin aus.

Darüber hinaus fallen auch einzelne ICE-Züge der Strecke Frankfurt – Köln – Aachen – Brüssel zwischen Köln und Brüssel aus. Die Störung soll den Angaben zufolge noch am Samstag behoben werden.

Im Regionalverkehr waren durch das Unwetter ebenfalls zahlreiche Strecken betroffen. Das Infoportal zuginfo.nrw nannte 13 Regionalexpress-, 14 Regionalbahn- und 4 S-Bahn-Linien, auf denen es noch bis zum Mittag zu Beeinträchtigungen und Sperrungen kommen könne.