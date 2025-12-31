Unwetterwarnung im Erzgebirge: Orkanartige Böen und Schnee-Verwehungen
Oberwiesenthal - Das wird ein stürmischer Silvester-Abend: Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen im Erzgebirge!
Die Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gilt am Mittwoch ab Nachmittag bis 21 Uhr.
Am Nachmittag wurde vom DWD eine weitere Warnung von Donnerstag, 6 Uhr bis Freitag, 10 Uhr herausgegeben.
Betroffene Gebiete seien im Erzgebirgskreis Lagen über 1000 Meter. Die Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 110 km/h erreichen.
In anderen Teilen des Erzgebirges und auch für das Vogtland liegen außerdem Warnungen vor Schneeverwehungen vor.
Zusätzlich dazu warnt der DWD auch vor Glätte. Auch in der Silvesternacht lassen die Niederschläge nicht nach. Im Tiefland seien zeitweise Regen oder Schneeregen möglich, im Bergland oberhalb von 500 Metern Schneefall und teils Schneeverwehungen.
Dazu herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt, im Bergland auch bis zu minus 6 Grad.
Erstmeldung: 31. Dezember, 15.14 Uhr, zuletzt aktualisiert: 16.11 Uhr
Titelfoto: Jan Woitas/dpa