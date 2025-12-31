 2.855

Unwetterwarnung im Erzgebirge: Orkanartige Böen und Schnee-Verwehungen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Mittwoch im Erzgebirge vor orkanartigen Böen!

Von Claudia Ziems

Oberwiesenthal - Das wird ein stürmischer Silvester-Abend: Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen im Erzgebirge!

Für die höheren Lagen im Erzgebirge gibt es eine Warnung vor orkanartigen Böen.  © Jan Woitas/dpa

Die Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gilt am Mittwoch ab Nachmittag bis 21 Uhr.

Am Nachmittag wurde vom DWD eine weitere Warnung von Donnerstag, 6 Uhr bis Freitag, 10 Uhr herausgegeben.

Betroffene Gebiete seien im Erzgebirgskreis Lagen über 1000 Meter. Die Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 110 km/h erreichen.

In anderen Teilen des Erzgebirges und auch für das Vogtland liegen außerdem Warnungen vor Schneeverwehungen vor.

Auch vor Schneeverwehungen wird gewarnt.  © Jan Woitas/dpa

Zusätzlich dazu warnt der DWD auch vor Glätte. Auch in der Silvesternacht lassen die Niederschläge nicht nach. Im Tiefland seien zeitweise Regen oder Schneeregen möglich, im Bergland oberhalb von 500 Metern Schneefall und teils Schneeverwehungen.

Dazu herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt, im Bergland auch bis zu minus 6 Grad.

Erstmeldung: 31. Dezember, 15.14 Uhr, zuletzt aktualisiert: 16.11 Uhr

Titelfoto: Jan Woitas/dpa

