Unwetterwarnung im Erzgebirge: Orkanartige Böen und Schnee-Verwehungen

Oberwiesenthal - Das wird ein stürmischer Silvester-Abend: Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen im Erzgebirge !

Für die höheren Lagen im Erzgebirge gibt es eine Warnung vor orkanartigen Böen. © Jan Woitas/dpa

Die Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gilt am Mittwoch ab Nachmittag bis 21 Uhr.

Am Nachmittag wurde vom DWD eine weitere Warnung von Donnerstag, 6 Uhr bis Freitag, 10 Uhr herausgegeben.

Betroffene Gebiete seien im Erzgebirgskreis Lagen über 1000 Meter. Die Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 110 km/h erreichen.

In anderen Teilen des Erzgebirges und auch für das Vogtland liegen außerdem Warnungen vor Schneeverwehungen vor.