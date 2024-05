Unwetterwarnungen und Fest-Absagen: Fällt jetzt unser Wochenende ins Wasser?

Dresden - Da braut sich was zusammen! Bis zu 40 Liter Wasser pro Stunde und Quadratmeter sollen am Wochenende auf Sachsen prasseln. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt sogar vor einer "Vb-Wetterlage". Also genau der, die die Hochwasser 2002 und 2013 auslöste. Dabei freuten sich viele Sachsen eigentlich auf ein ereignisreiches Wochenende.