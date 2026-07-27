Verwüstung im Norden: Möglicher Tornado zerstört mehrere Häuser

Glückstadt/Kreis Steinburg - Ein mutmaßlicher Tornado hat in und um Glückstadt in Schleswig-Holstein eine Schneise der Verwüstung geschlagen und nach ersten Schätzungen Schäden in sechs- bis siebenstelliger Höhe verursacht.

Im Kreis Steinburg wurden mehrere Dächer möglicherweise von einem Tornado beschädigt. © Florian Sprenger

Dächer wurden abgedeckt, Oberleitungen beschädigt und Gartenhäuser aus ihrer Verankerung gerissen, wie eine Sprecherin der Polizei sagte.

Insgesamt 40 bis 50 Gebäude seien bei dem Unwetter beschädigt worden. Mehrere Menschen mussten am Sonntagabend ihre Häuser verlassen, verletzt worden sei niemand.

Die Wetterseite Tornadoliste.de stuft den Sturm bereits als Tornado ein, der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt im Laufe des Tages eine Einschätzung ab.

Bei Starkregen kam es zudem fast zeitgleich zu zwei Unfällen auf der A7 bei Bad Bramstedt im Kreis Segeberg.