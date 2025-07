Regen und kein Ende? So wird das Wetter in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Der Tiefdruck-Einfluss reißt nicht ab: Feuchte und mäßig warme Luft bestimmt weiter das Wetter in Frankfurt und Hessen , wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Dienstag werden neben Schauern Spitzentemperaturen zwischen 20 und 23 Grad erwartet, am Mittwoch 19 bis 23 Grad.

In den kommenden Nächten müssen die Menschen in Frankfurt am Main und Hessen sogar teilweise mit einstelligen Tiefsttemperaturen rechnen.

In der Nacht zu Dienstag sollen die Werte in Hessen auf 14 bis 9 Grad fallen, in der Nacht zu Mittwoch sind es 12 bis 9 Grad, in der Nacht zu Donnerstag 13 bis 9 Grad.