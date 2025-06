Wetterdienst bestätigt Verdacht: Starker Tornado über Ulm

Offenbach/Ulm - Abgedeckte Dächer, beschädigte Autos: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat nun bestätigt, dass ein starker Tornado in der vergangenen Woche über Ulm-Donaustetten gezogen ist.

Alles in Kürze

Zahlreiche Einsatzkräfte waren in Ulm im Einsatz. © Jason Tschepljakow/dpa

Der Tornado habe eine "ausgesprochen lange Zugbahn von über zehn Kilometern" gehabt, berichtete der Tornado-Experte Marcus Beyer vom DWD auf Anfrage.

Der Tornado habe auf der internationalen Intensitätsskala die Stufe IF 2 mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 220 Kilometern pro Stunde erreicht. Von dieser Stärke an werde von signifikanten oder auch starken Tornados gesprochen. "Es ist der erste signifikante Tornado dieser Saison", berichtete Beyer.

Tornados gehören zu den besonders gefährlichen und schadensträchtigen Wetterereignissen. In Deutschland wird auch der Begriff Windhose verwendet. Es handelt sich um eine stark rotierende Luftsäule.

Der DWD in Offenbach hatte bereits in der vergangenen Woche einen zumindest kurzlebigen Tornado nicht ausgeschlossen. Die Feuerwehr in Ulm erhielt über Augenzeugenberichte Hinweise auf einen Tornado.