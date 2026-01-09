Winterwetter legt Schulbetrieb in Teilen Thüringens lahm

Thüringen - Schnee und winterliche Straßenverhältnisse haben in Thüringen zu massiven Einschränkungen im Schulbetrieb geführt.

Wegen Schnee und Glätte blieben in Thüringen zahlreiche Schulen geschlossen oder wechselten in den Distanzunterricht – vielerorts mussten Schulhöfe und Klassenräume leer bleiben. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Mehr als 200 der rund 800 staatlichen Schulen im Freistaat blieben nach aktuellem Stand geschlossen oder stellten auf Distanzunterricht um, teilte das Bildungsministerium mit. Für Kinder bis zur sechsten Klasse sei landesweit eine Notbetreuung sichergestellt.

Besonders stark betroffen waren Nordthüringer Schulen in den Landkreisen Kyffhäuser, Nordhausen und Eichsfeld.

Überdurchschnittlich viele Ausfälle gab es auch in den Landkreisen Wartburg sowie Schmalkalden-Meiningen.

Genaue Zahlen liegen bislang nicht vor, da die Rückmeldungen der Schulen weiterhin bei den Schulämtern und im Ministerium eingehen.